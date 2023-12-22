وزارة التعليم: 10 ضوابط تم مراعاتها فى وضع أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من جانب الإدارات التعليمية والمديريات، على أن تكون هناك ضوابط عامة للورقة الامتحانية تم مراعاتها.



حدد المركز القومى الضوابط العامة للورقة الامتحانية - أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.