هولندا تتضامن مع أطفال غزة بـ8 آلاف حذاء صغير ..فيديو

إيمان حنا

وضع عدد من منظمات حقوق الإنسان فى هولندا، 8 آلاف حذاء للأطفال فى الساحات العامة بهولندا، كنوع من إعلان التضامن مع شهداء حرب غزة من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء.

وطالبت المنظمات بوقف فورى لإطلاق النار، ووقف نزيف دماء هؤلاء الأطفال.

وضعوا 8 آلاف حذاء تخص الأطفال في إحدى الساحات العامة بـ #هولندا.. منظمات هولندية تتضامن مع #غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار. pic.twitter.com/uLV1dFifh3 — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) December 22, 2023

ومن جهة ثانية، تظاهرت مجموعة من النشطاء المؤيدين لفلسطين، أمام قصر لوجيا الإيطالى، للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مرددين شعارات مثل "فلسطين الحرة"، و"إسرائيل دولة إرهابية".

وأشارت صحيفة "بريشيا" الإيطالية، إلى أن جمعية الصداقة الإيطالية الفلسطينية والمنظمات الأخرى قامت بتنظيم هذه المظاهرات فى مدينة بريشيا من أجل إظهار الدعم للفلسطنيين الذين يتعرضون للمزيد من المجازر والهجمات من قبل إسرائيل.

وكانت أوروبا قد شهدت خلال الأسبوع الماضى مظاهرات لدعم فلسطين ، فقد خرج آلاف المتظاهرين الألمان والعرب في العاصمة برلين في مسيرة حاشدة طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الدعم الحكومي الألماني لتل أبيب، في حين شهدت مدن ألمانية مظاهرات مماثلة أبرزها ميونيخ، للمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية فى غزة وما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

كما خرجت مظاهرات أخرى في مدن فرانكفورت ودوسلدورف وشتوتجارت ومونستر في ألمانيا شارك فيها آلاف المتظاهرين المطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.