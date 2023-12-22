وأفادت لجنة الحريات في النقابة بأنه ووفق الرصد والمتابعة، فإن هناك 83 صحفيًا استشهدوا بفعل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين وفق الأدلة والبيانات والشواهد كافة التي تؤكد ارتكاب جيش الاحتلال لهذه الجرائم.

وأضافت ـــ في بيان صحفي ـــ أن مسلسل الاستهداف لا يتوقف عند الاستهداف الشخصي للصحفيين على خلفية عملهم المهني بل يطال عائلاتهم، حيث استشهد المئات من عائلات الصحفيين في قصف منازلهم ثمنًا لمهنة أبنائهم.

وأشارت إلى تواصل جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بالملاحقة والاعتقال ومنع الطواقم من العمل، إضافة للاستهداف بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات محمد اللحام، أن جهود النقابة لم تتوقف ولن تتوقف في السعي لملاحقة الاحتلال على جرائمه في المحافل كافة.

وفي سياق متصل، قالت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، اليوم، إن الأسابيع العشرة الأولى من حرب إسرائيل وغزة هي الحرب الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مع تسجيل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد.

وأغلب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام القتلى جراء الحرب هم من الفلسطينيين بواقع 61 صحفيًا، وذكر التقرير أن اللجنة "قلقة على وجه التحديد إزاء وجود نمط واضح لاستهداف الصحفيين وأسرهم من الجيش الإسرائيلي".

وأظهرت بيانات اللجنة أيضا أن أربعة صحفيين إسرائيليين وثلاثة لبنانيين قُتلوا بين السابع من أكتوبر و20 ديسمبر.

وذكرت اللجنة -حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية- أنها ستواصل التحقيق في ظروف مقتل جميع الصحفيين، لافتة إلى أن هذه الجهود في غزة تعطلت بسبب دمار أنحاء واسعة ومقتل أفراد أسر الصحفيين الذين غالبًا ما يمثلون مصادر للمحققين للنظر في كيفية مقتل الصحفيين.

وقالت اللجنة إن الصحافة في غزة قيدت بشكل حاد تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف مع تكرار انقطاع الاتصالات ونقص الأغذية والوقود والمأوى، مضيفة أن صحفيين أجانب لم يتمكنوا من الوصول بشكل مستقل إلى القطاع في أغلب وقت الحرب.