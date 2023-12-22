اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نادى الأسير: اعتقال أكثر من 4600 فلسطينى بمختلف المدن والضفة منذ 7أكتوبر

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 03:59 م
نادى الأسير: اعتقال أكثر من 4600 فلسطينى بمختلف المدن والضفة منذ 7أكتوبر أسرى فلسطين
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نادى الأسير الفلسطينى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت أكثر من 4600 فلسطينى فى مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الجمعة، بعد إرجاءات سابقة متكررة، وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار حول الوضع في قطاع غزة.

وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية.







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة