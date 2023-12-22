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مندوب فلسطين بمجلس الأمن: 2.3 مليون في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 08:24 م
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: 2.3 مليون في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة رياض منصور
كتب محمد شرقاوى

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قالت مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، إن 2.3 مليون فلسطيني في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفا أنه يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وتقديم المساعدات ومنع التهجير القسري، مؤكدا أن إسرائيل تواصل تجاهل المطالب العالمية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها.

وتابع أن إسرائيل تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، مضيا أن التعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 







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