اليوم السابع
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مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: يجب ضمان وصول المساعدات والوقود إلى المحتاجين بغزة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 07:26 م
مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: يجب ضمان وصول المساعدات والوقود إلى المحتاجين بغزة مندوبة أمريكا بمجلس الأمن
كتب محمد شرقاوى

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قالت مندوبة أمريكا بمجلس الأمن إنه يجب ضمان وصول المساعدات والوقود إلى المحتاجين بغزة، مضيفة أن معالجة الأزمة فى غزة يجب أن تتصدر أعمال مجلس الأمن.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب ضمان وصول المساعدات والوقود إلى المحتاجين بغزة، مضيفة أن المدنيين والمرافق الإنسانية والأممية يجب أن يحظوا بالحماية.

وتابعت أن مشروع القرار يسعى إلى تعيين مسئول أممي رفيع المستوى يراقب عملية المساعدات ويسرع آليات إدخالها إلى قطاع غزة، مضيفة أنه على حماس الموافقة على هدن إضافية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة والإفراج عن المحتجزين.







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