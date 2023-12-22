مكتبة مصر العامة بالأقصر تنظم ندوة حول تعامد الشمس على الكرنك سنوياً.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مكتبة مصر العامة بالكرنك فى محافظة الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية حول ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الكرنك والتى تتزامن يوم 21 ديسمبر سنوياً، بحضور لفيف من العلماء والباحثين فى المجال.

وشارك وفد طلابي من كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية.

وتناولت الندوة، إلقاء محاضرتين حول الظاهرة السنوية ومرجعيتها التاريخية واستمرار البحث والدراسة لمثل هذه الظواهر الفلكية فى المستقبل، ألقاها كل من الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار مصر العليا، والباحث الأثري أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، واختتمت الندوة، بطرح العديد من الأسئلة وتوزيع الجوائز.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد حساني مدير المكتبة، الشكر للدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ولوفد الجامعة المشارك من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدا أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص الزيارات العلمية والندوات التثقيفية، ورافق طلاب الجامعة، كل من الدكتورة ميرال عبدالوهاب، عضو هيئة التدريس بالجامعة، وفاطمة عبد الحميد، معيده ببرنامج الخدمات الفندقية.

وخلال الندوة أكد الدكتور فتحى ياسين مدير آثار مصر العليا، أن الأقصر تحتفل سنوياً فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذي تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسين المصريين القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

وتتميز تلك الظاهرة التى تحدث يوم الانقلاب الشتوى فى معابد الكرنك، ويقوم خلالها الزوار من السائحين بالاستمتاع برؤية قرص الشمس وأشعتها التى تنتشر فى جميع أرجاء معبد الأقصر، ورؤية قرص الشمس وهو يتوسط البوابة الشرقية، والتي تقع على المحور الرئيسى له، والذى يمثل أقصى الجنوب الشرقي للأفق الذي تشرق منه الشمس، والذى يحدد فلكياً بيوم الانقلاب الشتوى، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك "الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون"، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار.



حضور ندوة حول تعامد الشمس على الكرنك سنوياً



جانب من فعاليات ندوة حول تعامد الشمس على الكرنك سنوياً



مدير اثار مصر العليا يكرم المشاركين بالندوة