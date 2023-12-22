مطار مرسى علم يستقبل اليوم 2500 راكب على متن 19 رحلة أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الجمعة قرابة 2500 راكب على متن 19 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 100 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول منها 7 رحلات من دولة المانيا، و3 رحلات من بولندا، رحلة من التشيك، رحلة من سلوفاكيا، ورحلة من بلجيكا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل 100 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.