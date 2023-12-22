مصرع موظف دهسا تحت عجلات قطار فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

دهس قطار موظف حاول عبور شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية الأعقاب شمال مركز أسوان، اليوم الجمعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة.

وكان مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد تلقيه بلاغا بتصادم قطار بشخص يدعى ياسر ضوى محمد عثمان 45 سنة موظف، وحولة إلى أشلاء.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة أسوان الرئيسية، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان.

ودلت التحريات الأمنية أن الشخص فى العقد الرابع من العمر، وأنه أثناء محاولة عبور ممر غير شرعى بشريط السكة الحديد بالقرب من محطة الاعقاب، دهسه القطار وحوله إلى أشلاء ، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.