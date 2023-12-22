مصرع شخص إثر انهيار سقف تحت الإنشاء بالشرقية

لقى شخص مصرعه متأثرا بالإصابات إثر إنهيار سقف تحت الإنشاء عليه نطاق المجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان بوصول" محمد م م "40 عاما ومقيم قرية العصلوجى بدائرة مركز ومدينة الزقازيق ،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، والفحص تبين حدوث وفاته متأثرا بالإصابات التى لحقت به جراء سقوط سقف تحت الإنشاء بعد محطة الكهرباء، بالمجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى التأمين الصحى، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيقات والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.

وفى سياق متصل أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات جراء تعرضهم لحادث تصادم سيارتن ملاكى مع دراجة نارية طريق " القطايع - ديرب نجم" نطاق مركز ديرب نجم، وتم نقلهم إلى المستشفى المركز لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج اللازم.