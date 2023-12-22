مصرع شخصين إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل بتوكتوك فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخصين مصرعهما بأحدى قرى المنيا ، أثر تصادم سيارة مع توك توك على الطريق الدائري ببني مزار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وتم نقل الجثامين إلى المشرحة .

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري بمركز بني مزار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية مصرع شخصين فى العقد الثاني من العمر يدعي احمد رمضان وكريم عاطف، من قرية شلقام ببني مزار كانوا مستقلين التوكتوك اثناء عودتهم من العمل،ووقع حادث تصادم مع سيارة نصف نقل على الطريق الدائري ببني مزار .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابه العامة لتباشر التحقيق.