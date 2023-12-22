مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، فيما أصيب صديقه، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية "موتوسيكل" على طريق (بنها - ميت غمر)، أمام قرية كفر النعيم مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، حيث اختل مقود القيادة بيد المتوفي، مما أدى إلى انحرافهما وانقلابهما على جانب الطريق.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام، بوصول كلا من:"عبدالله.ص.ع"،18 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي المهني "جثة هامدة"، و"السيد.ر.ا.إ"، 18 عاما، عامل، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر "ولا يمكن استجوابه" ويقيمان قرية كفر الشراقوة التابعة للمركز نتيجة "حادث طريق".

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص وسؤال والد المتوفى،42 عاما، عامل ووالد المصاب 43عاما، عامل ويقيمان بقرية كفر الشراقوة، قررا انه حال استقلال نجليهما دراجة نارية "موتوسيكل"- بدون لوحات معدنية- قيادة المتوفي وسيرهما على طريق (ميت غمر– بنها)، وأمام قرية كفر النعيم دائرة المركز، اختل مقود القيادة بيد قائدها، مما أدى الى انحرافهما وانقلابهما على جانب الطريق ووفاة الأول وحدوث إصابة الثاني ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم جثمان المتوفى لذويه والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.