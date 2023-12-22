اليوم السابع
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مصرع امرأة وإصابة 3 أشخاص فى سقوط لشجرة عيد الميلاد ببلجيكا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 05:26 م
مصرع امرأة وإصابة 3 أشخاص فى سقوط لشجرة عيد الميلاد ببلجيكا شجر عيد الميلاد -أرشيفية
أحمد علوى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوثق سقوط شجرة عيد ميلاد يبلغ ارتفاعها 20 مترا فى ساحة أوديناردي في بلجيكا أمس الخميس، ما أسفر عن مصرع امرأة وإصابة آخرين.

وأفادت قناة RTL التلفزيونية البلجيكية بإصابة 3 أشخاص مساء الخميس، نتيجة سقوط شجرة عيد الميلاد في الساحة المركزية بمدينة أوديناردي البلجيكية في مقاطعة فلاندرز الشرقية، وتوفي أحد الضحايا لاحقا في المشفى.

وبحسب ما أوضح رئيس بلدية المدينة مارنيك دي ميليميستر، فقد انهارت الشجرة بسبب هبوب الرياح القوية.

وعقب الحادث أغلقت سلطات المدينة معرض رأس السنة الجديدة، فيما لا يزال التحقيق جاريا.

 







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شجرة عيد الميلاد بلجيكا

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