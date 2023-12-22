مش محسود.. أسباب مرضية لكثرة التثاؤب لا تهملها

كتبت مروة محمود الياس

هل تتثاءب كثيرا؟ تقول المعتقدات أن من يتثاءب كثيرا فهو بالضرورة "محسود"، ولكن الطب له رأى آخر، فالتثاؤب في العادة حالة يقوم بها الجسم لمحاولة الاسترخاء أو رغبة فى بالراحة، حيث يرتبط بشعورك بالنعاس واقتراب ميعاد نومك، أو عند الشعور بالضجر أثناء مشاهدة فيلم ممل، ولكن هل التثاؤب لأكثر من مرة حالة مرضية؟ أو علامة على عرض ما؟

اجاب تقرير نشر في موقع baptist health بأن التثاؤب لأكثر من مرة وبشكل متتال هو علامة حقيقية مرضية، قد يصبح إشارة لمشكلة مرضية أو نفسية يعاني منها الشخص، لذلك لا تستهن بهذه العلامة الهامة التي يعطيها لك جسمك.

ذكر التقرير أن هناك أسبابا بسيطة قد تسبب لك هذه الحالة من التقرب المتتالى لدرجه ملحوظة، فابسطها يتعلق برغبتك في الشعور بالراحة وتهدئة واسترخاء جسمك، بعد حالة من التعب يمكن ان تكرر التثاؤب اكثر من مرة، أو عند شعورك بالكآبة والحزن والملل، وفيها يحاول التثاؤب لجعلك أكثر يقظة وشعورك بالنشاط بعض الشيء.

ونبه التقرير إلى أن كثرة التثاؤب وملاحظة ذلك قد يكون علامة دالة من الجسم على مشكلة مرضية خطيرة يعاني منها جسمك دون أن تدرى، ومن أبرز هذه المشكلات المرضية أن يكون مقدمات للسكتات، إضافة إلى أن هذه الحالة المرضية قد تكون علامة على اضطرابات في حالة القلب أو دلالة على مشكلة تعانيها به، خاصه إذا ارتبطت ببعض الأعراض والعلامات الأخرى، مثل اضطرابات في دقات القلب أو ضرباته، قد يصبح التثاؤب أيضا علامة على الإصابة ببعض السرطانات.

لذا نصح التقرير بعدم إهمال هذه الحالة واذا كان هناك مبالغة في التثاؤب يجب استشارة المختص.ووفقا للتقرير فهناك عوامل مساعدة قد ترتبط ببعض الأدويه التي قد تسبب هذه الحاله، هذا الامر ليس بشائع جدا ولكنه موجود فبعض الأدوية لبعض الأمراض قد تسبب هذا الشعور.