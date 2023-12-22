مديرية أوقاف أسوان تطلق قافلة دعوية جديدة بفارس.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية والدينية من مسجد الجوهرة بإدارة أوقاف فارس بمحافظة أسوان، بحضور جموع المصلين، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.