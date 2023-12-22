محكمة باكستانية تفرج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام باكستانية، إن المحكمة العليا وافقت على الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي مقابل 10.100.000 روبية.

ووجهت محكمة باكستانية، الأسبوع الماضي، تهماً لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة.

وتهدد الاتهامات الجديدة فرص عمران خان، لخوض الانتخابات المقررة العام المقبل، ذكرت قناة "إكسبريس نيوز" التلفزيونية.

وفي وقت سابق، وجهت الشرطة الباكستانية، اتهامات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، تقع ضمن بنود قوانين مكافحة الإرهاب

وجاء التحقيق مع خان، بعد أن اتهم الشرطة والقضاء باحتجاز وتعذيب مساعده المقرب.

وتصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ تجمع أنصار الزعيم الباكستاني السابق خارج منزله وتعهدوا "بالاستيلاء" على العاصمة، في حال اعتقاله.