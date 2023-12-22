لافروف: قرارات اليونيسكو المناهضة لروسيا والمدفوعة من الغرب تظهر معايير مزدوجة

وأشار الوزير إلى أن هذا ينطبق أيضًا على "محاولات التشهير بروسيا بسبب ما يسمى بتدمير التراث الثقافي الأوكراني، على الرغم من أنه لا يمكن لأحد تقديم أي حقائق في هذا الصدد، فهي ببساطة غير موجودة".