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قوات الاحتلال تطالب سكان البريج بالإخلاء الفورى والتوجه نحو دير البلح

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 10:25 ص
قوات الاحتلال تطالب سكان البريج بالإخلاء الفورى والتوجه نحو دير البلح الاحتلال الاسرائيلى - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي سكان البريج بالإخلاء الفوري والتوجه نحو دير البلح.

 

كما تحدثت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن جيش الاحتلال يرتكب مجازر في بلوك 1 و2 وسط جباليا.







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