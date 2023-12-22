اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 08:23 م
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فصائل لبنانية تستهدف 6 مواقع إسرائيلية على الحدود

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 07:50 م
فصائل لبنانية تستهدف 6 مواقع إسرائيلية على الحدود انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى
أحمد علوى

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استهدفت فصائل لبنانية اليوم 6 مواقع وتجمعات للاحتلال الإسرائيلى على الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة إصابات مؤكدة فيها.

وقالت الفصائل اللبنانية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدفت ‏الفصائل بالأسلحة الصاروخية قوة مشاة للاحتلال في محيط موقع المطلة وتجمعا لجنوده وآلياته في محيط موقع المنارة محققة فيهما إصابة مباشرة".

كما استهدفت الفصائل اللبنانية مركز ‏تحكم وسيطرة للاحتلال مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، واستهدفت تجمّعاً لضباط وجنود العدو في مستوطنة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية، ‏وأوقعت فيهم إصابات مؤكّدة. ‏

واستهدفت المقاومة ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) وتجمعات جنود ‏العدو في محيطها بالأسلحة المناسبة ‏مُحققةً إصابات مباشرة.‏

في سياق متصل واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية وقصف أطراف بلدات طيرحرفا والجبين والناقورة وحولا ووادي الدلافة، إضافة إلى بلدة عديسة وأطراف بلدة عيتا الشعب.

 







الفصائل اللبنانية

غزة

الاحتلال

فلسطين



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