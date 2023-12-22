فصائل لبنانية تستهدف 6 مواقع إسرائيلية على الحدود

وقالت الفصائل اللبنانية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدفت ‏الفصائل بالأسلحة الصاروخية قوة مشاة للاحتلال في محيط موقع المطلة وتجمعا لجنوده وآلياته في محيط موقع المنارة محققة فيهما إصابة مباشرة".

كما استهدفت الفصائل اللبنانية مركز ‏تحكم وسيطرة للاحتلال مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، واستهدفت تجمّعاً لضباط وجنود العدو في مستوطنة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية، ‏وأوقعت فيهم إصابات مؤكّدة. ‏

واستهدفت المقاومة ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) وتجمعات جنود ‏العدو في محيطها بالأسلحة المناسبة ‏مُحققةً إصابات مباشرة.‏

في سياق متصل واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية وقصف أطراف بلدات طيرحرفا والجبين والناقورة وحولا ووادي الدلافة، إضافة إلى بلدة عديسة وأطراف بلدة عيتا الشعب.