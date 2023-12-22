غدا.. انطلاق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين

كتب لؤى على

تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين غدًا السبت برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقد وصل فجر الجمعة المتسابقون من دول: تايلاند، والسويد، وروسيا، وبنين، وجيبوتى، والكونغو برازافيل، للمشاركة فى المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

ووصل المتسابق حسن ساموه من تايلاند، والمتسابق شعيب محمد شافعي حسن من السويد، والمتسابق بلال حيدربيكوف من روسيا، والمتسابق محمد سيدو من بنين، والمتسابق مراد حامد جيله من جيبوتي، والمتسابق بابا واغي من الكونغو برازافيل.

وقد أعرب المتسابقون عن شكرهم لجمهورية مصر العربية على تنظيمها لهذه المسابقة العالمية بنسختها الثلاثين، كما أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة، ولوزارة الأوقاف على حسن رعايتها للقرآن الكريم وحفظته وحسن تنظيم هذه المسابقة العالمية المتفردة في تنوعها ودقتها عامًا بعد عام.

كما وصل المتسابقون من دول: موريتانيا وتوجو والإمارات وبلغاريا والكونغو الديمقراطية وغانا، حيث وصل المتسابق محمد محمد صالح من موريتانيا، والمتسابق زكريا زيان من دولة توجو، والمتسابقة فاطمة إبراهيم جاسم الحمادي من دولة الإمارات أبوظبي، والمتسابق سمى أمينوف سليموف من دولة بلغاريا، والمتسابق تونغونغا بن جمعة سليمان من دولة الكنغو الديمقراطية، والمتسابق أنور إبراهيم من دولة غانا.

وقد وصل إلى القاهرة المحكم الدولي الدكتور أبكر ولر مدو من دولة تشاد، حيث أكد أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثلاثين هذا العام فريدة من حيث التنظيم، وتكريم حفظة كتاب الله (عز وجل)، ومن حيث التنوع في فروعها، فمصر بلد القرآن الكريم وبلد العلم والعلماء، مؤكدًا أنه إذا أطلق القرآن الكريم وقراءاته وتجويده انصرف الانتباه إلى مصر، وأن هذه المسابقة هي أم المسابقات من حيث النزاهة والإبداع، وهذا يؤكد على أن على رأس هذا البلد أناس مخلصون.

معربًا عن عميق شكره لرائد هذه الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على اهتمامه بالقرآن الكريم وحفظته واهتمامه بالنهضة الشاملة، معبرًا عن دهشته من مستوى التنمية التي شاهدها بعد عام فقط منذ آخر مرة كان فيها بمصر، مهنئا الرئيس على ثقة الشعب المصري به لقيادة البلاد خلال فترة رئاسية جديدة.