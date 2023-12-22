عاصفة تتسبب في تعطل حركة القطارات في شمال ألمانيا

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تسببت عاصفة اجتاحت شمال أوروبا في تعطل حركة بعض خطوط السكة الحديد في ألمانيا، وأودت بحياة امرأة في بلجيكا.



وأعلنت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" الألمانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إلغاء رحلات القطار من "هامبورج وهانوفر" والمتجهة إلى "فرانكفورت وميونخ"، مشيرة إلى توقف خدمات قطارات المسافات الطويلة من هامبورج والمتجهة شمالا نحو "كيل" و"فلنسبورغ".



وأوضحت الشركة الألمانية أن الأشجار التي سقطت بفعل العاصفة تسببت في حدوث أضرار للأسلاك الكهربائية العلوية وعرقلت مسارات قطارات يقع أغلبها في شمال البلاد، وفي ولاية "هيسن" بوسط البلاد أيضا.



وفي سياق متصل، حدث تأخير مساء أمس لعدد من الرحلات الجوية بمطار فرانكفورت الألماني بسبب العاصفة، ولكن دون أن تسفر عن حدوث إلغاءات، حيث أكد المطار أن العمل عاد لطبيعته صباح اليوم الجمعة.

من جهتها، أعلنت السلطات البلجيكية مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين مساء أمس إثر سقوط شجرة عيد الميلاد بسوق مزدحم في بلدة "أودينارد" الواقعة غربي البلاد.



وقال عمدة البلدة مارنيك دي موليميستر إن الشجرة التي يبلغ ارتفاعها 20 مترا سقطت بفعل الرياح العاتية والأمطار الغزيرة؛ ما أدى إلى مقتل سيدة تبلغ من العمر 63 عاما وإصابة شخصين أخرين، مضيفا أنه تم إلغاء سوق عيد الميلاد على الفور في أعقاب الحادث.