ضبط عنصر إجرامى بحوزته مخدرات وبندقية ألية بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية اليوم، من ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر الهيدرو تزن 2,500 كيلو جرام بقصد الإتجار والتربح، وضبط بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

البداية بورود معلومات سرية لقطاع الأمن العام عن قيام عاطل له معلومات جنائية بترويج كمية من المواد المخدرة، بعد استصدار إذن النيابة العامة، وبالتنسيق مع المباحث الجنائية بالشرقية تم عمل كمين للمتهم نطاق دائرة مركز شرطة الحسينية، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيدرو تزن 2،500 كيلو جرام، وبندقية آلية وعدد من الطلقات، بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى لمباشرة التحقيقات.