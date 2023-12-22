ضبط عصابة تسرق السيارات فى القاهرة

محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مٌدرسة - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها أمام العقار محل سكنها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" وإعترفا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها.