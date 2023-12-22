اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل شخص فى حلوان

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:18 م
ضبط المتهم بقتل شخص فى حلوان رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع والده ، واتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ)  بالتعدي على نجله بالضرب ، بسبب خلافات سابقه بينهما .. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها  والتي أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .. وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين" .. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.







الأجهزة الأمنية

قتل شخص

أمن القاهرة

خلافات شخصية




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