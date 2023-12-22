ضبط أسلحة ومخدرات فى حملات أمنية مكبرة

محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - المنيا) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو")..كذا ضبط (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى - عدد من الطلقات). بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين - 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين لهم معلومات جنائية، وضبط عدد (3) قطع سلاح نارى.. ( بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (3 متهمين).