اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:51 م
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ضبط أسلحة ومخدرات فى حملات أمنية مكبرة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:15 م
ضبط أسلحة ومخدرات فى حملات أمنية مكبرة حملة أمنية
محمود عبد الراضى

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - المنيا) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو")..كذا ضبط (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى - عدد من الطلقات). بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية). 
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين - 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين لهم معلومات جنائية، وضبط عدد (3) قطع سلاح نارى.. ( بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (3 متهمين).
 
 
 






الامن العام

هيروين

اسلحة

قضايا

مخدرات




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