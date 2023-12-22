اليوم السابع
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"صحة الكويت": لم يتم رصد متحور JN.1 حتى الآن

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 03:51 م
"صحة الكويت": لم يتم رصد متحور JN.1 حتى الآن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه لم يتم رصد متحور JN.1 لفيروس كورونا في الكويت حتى الآن، بالإشارة إلى ما تم الإعلان عنه في بعض الدول الأخرى.وفق "الأنباء الكويتية".

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن فرق الفحص الجيني مستمرة في عملها لرصد الأنماط السائدة لفيروس كورونا وغيره من الفيروسات، مشيرة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو إلى القلق. وبينت أنها وفرت النسخة المحدثة من لقاح «كوفيد» في 42 مركزا للصحة الوقائية ويغطي السلالات السائدة من الفيروس، ناصحة بأخذه وبالأخص لذوي عوامل الاختطار مثل الفئة العمرية فوق الـ 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة من البالغين.







متحور jN1

وزارة الصحة الكويتية

اخبار متحور JN1




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