سقوط شجرة بسبب الأمطار والرياح وسط الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد شارع الغرفة التجارية بوسط محافظة الإسكندرية سقوط شجرة دون إصابات أو خسائر، وذلك بسبب شدة الرياح وسوء الطقس فى الأجواء غير المستقرة من هطول الأمطار، ونشاط لحركة الرياح التى تتعرض لها الإسكندرية فى أول أيام فصل الشتاء.



ومن جانبها، تكثف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال تصريف مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية، حيث شهد اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، مع تكاثف السحب وغيوم السماء، وانخفاض فى درجات الحرارة بالتزامن مع اول ايام فصل الشتاء.



وأعلنت شركة صرف صحى الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بانتشار السيارات والبدلات، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار اليوم الجمعة.



تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا)، تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (3:2 أمتار)، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج (2.25:1.5 متر).



سقوط شجرة بسبب الأمطار والرياح بوسط الإسكندرية دون إصابات