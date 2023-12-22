اليوم السابع
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روجوف: الدفاعات الجوية الروسية تدمر هدفين جويين فى أجواء برديانسك

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 08:00 ص
روجوف: الدفاعات الجوية الروسية تدمر هدفين جويين فى أجواء برديانسك الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية
وكالات

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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما للقوات الأوكرانية قرب مدينة برديانسك في مقاطعة زابوروجيه.

وكتب روغوف في قناته على "تلغرام": "(أصوات انفجارات) صاخبة، في برديانسك وضواحيها..أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعمل بفعالية في أجواء مقاطعة برديانسك".

وأوضح روغوف أنه تم تدمير هدفين عند اقترابهما من أجواء إحدى البلدات القريبة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت صاروخا أوكرانيا فوق بحر آزوف، وتم اعتراض الصاروخ في حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.







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