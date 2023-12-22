اليوم السابع
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رئيس تيار الحكمة العراقى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة (إنفوجراف)

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 08:40 م
رئيس تيار الحكمة العراقى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة (إنفوجراف) رئيس تيار الحكمة العراقى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكداً تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
 
ومن جانبه، توجه الرئيس بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال الكريم، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
 
رئيس تيار الحكمة العراقى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة
رئيس تيار الحكمة العراقى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة

 

رئيس تيار الحكمة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة
رئيس تيار الحكمة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة

 







الرئيس السيسى

رئيس تيار الحكمة العراقى

عمار الحكيم




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