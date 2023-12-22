حزب الله: استهدفنا حشودا لقوات الاحتلال بمحيط ثكنة شوميرا وحققنا إصابات

كتب محمد شعلان

أعلن حزب الله اللبناني، استهدافهم حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط ثكنة شوميرا وحققوا إصابات وسط صفوفه، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.