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حزب الله: استهدفنا حشودا لقوات الاحتلال بمحيط ثكنة شوميرا وحققنا إصابات

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 10:04 ص
حزب الله: استهدفنا حشودا لقوات الاحتلال بمحيط ثكنة شوميرا وحققنا إصابات حدود لبنان
كتب محمد شعلان

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أعلن حزب الله اللبناني، استهدافهم حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط ثكنة شوميرا وحققوا إصابات وسط صفوفه، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







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