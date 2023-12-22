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جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 06:32 م
جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان جيش الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن استهدافه حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط ثكنة شوميرا وحقق إصابات وسط صفوفه، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 






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اليوم السابع بلس




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