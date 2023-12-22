جوتيريش: يجب تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إن يجب تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمه نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا ينبغى استخدام المدنيين دروعا بشرية خلال الحرب بغزة، مضيفا أن العمليات الإنسانية تتطلب تأمين عمل الطواقم في غزة.

وتابع أن طواقمنا في غزة يحاولون النجاة لمساعدة عائلاتهم، مضيفا أنه يجب إطلاق سراح المحتجزين دون أي شروط، مؤكدا أن إسرائيل وضعت حل الدولتين في موضع شك وتساؤل.

وأوضح أن إطلاق النار في الضفة الغربية يعرقل الأمن الإقليمي، و نحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة لإيصال المساعدات، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي أن يلتزم بمبدأ حل الدولتين، وما يحدث في قطاع غزة أمر غير مسبوق.