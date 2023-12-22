جهاز دمياط الجديدة يشن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة

كتب أحمد حسن

شن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال التجارية بالحى الثانى، ومنطقة مركز الحى الثانى والموقف الشرقى ، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة ، وتم تحرير ( 25 ) محضر مخالفة إشغال والتحفظ علي عدد كبير من المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز.

وجاءت الحملة تمت تحت إشراف محمد خلف الله المهندس رئيس الجهاز ، وبحضور المهندس عاصم اللبان المشرف على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ، والرائد أحمد خطاب رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .

وقال رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى ، مشيراً إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالباً سكان المدينة وأصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص،منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة، مضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.