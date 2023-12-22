اليوم السابع
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جامعة دمياط فى الإصدار الأول للتصنيف العربى للجامعات ARU

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:13 م
جامعة دمياط فى الإصدار الأول للتصنيف العربى للجامعات ARU جامعة دمياط -أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية نتائج النسخة الأولى من التصنيف العربى للجامعات للعام 2023، والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمى العربية.
 
وأظهرت نتائج التصنيف العربي للجامعات ARU  ترتيب محدد لـ115 جامعة عربية من 16 دولة عربية، وجاءت جامعة دمياط فى المركز  28 عربيًا، كما جاءت فى المركز  14 محليا من ضمن 28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية مصرية مشاركة.
 
ويهدف التصنيف العربي للجامعات إلى الوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات عن طريق تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يتواجد في العالم العربي تصنيف دولي بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنباً إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.
 
والجدير بالذكر أن التصنيف العربي للجامعات يعتمد على أربع مؤشرات تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها وهذه المؤشرات هى  مؤشر التعليم والتعلم، ومؤشر البحث العلمي، ومؤشر الإبداع والريادية والابتكار، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.
 
ويتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط بالشكر والتقدير لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة  الدكتورة اماني الديسطي، كما يتوجه باسمي آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم من أسرة جامعة دمياط الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين في ظهور الجامعة في مراكز متميزة في التصنيفات العالمية والإقليمية.
 
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