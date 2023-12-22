تفاصيل ترميم تمثال أحمد عرابى ونقله لميدان محطة الزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

يترقب أهالى محافظة الشرقية عودة تمثال الزعيم أحمد عرابى بميدان المحطة بمدينة الزقازيق، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، كونه أحد أهم الرموز التاريخية التى تشاهدها فور وصولك العاصمة، فهو تحفة فنية ‏عمرها أكثر من 60 عاما، تم وضعه فى هذا المكان ليجسد وقفة الزعيم أمام الخديوى تزامنا مع صدور قرار جمهورى ‏من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، باعتبار ذكرى هذه الوقفة عيدا قوميا للمحافظة. ‏

وقالت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية إن تمثال الزعيم أحمد عرابى قيمة تاريخية وفنية كبيرة، فهو من أعمال ‏الفنان التشكيلى الكبير مصطفى نجيب، والذى نحته من البرونز، وتم وضعه فى قلب العاصمة الزقازيق فى عام 1964 ‏تزامنا مع صدور قرار جمهورى باعتبار يوم 9 سبتمبر من كل عام عيدا قوميا للمحافظة، والذى يوافق ذكرى وقفة ‏عرابى أمام الخديوى توفيق.

وأضافت أنه نظرا للأهمية التاريخية والقيمة الفنية للتمثال، صدر قرار محافظ الشرقية بضرورة إعادة ترميم التمثال و‏تجميل الميدان تزامنا مع قرب افتتاح نفق سيارات يحمل اسم عرابى، الذى يعد أهم مشروعات القومية بالمحافظة ويربط شرق المدينة بغربها، وسيحل جزءا كبيرا من الأزمة المرورية، فشكلت لجنة مكبرة بالاشتراك بين مديرية ‏الإسكان وجهاز التراث الحضارى والجهات المعنية، لإنزال التمثال ونقله لموقع الترميم. ‏

وأشارت إلى أنه سيتم وضع التمثال فى مكان جديد بالميدان، بما لا يخل بالشكل الجمالى والحضارى للمنطقة، وإقامة ‏جدارية خلف تمثال عرابى بطول 20م وارتفاع 2.25م وكذلك إنشاء مقاعد انتظار للمواطنين. ‏

من جانبها قالت الدكتور نرمين عوض الله مدير التنسيق الحضارى بالشرقية إنه تمت مخاطبة جهاز التنسيق ‏الحضارى، والذى شكل لجنة أجرت معانية لموقع التمثال السابق والجديد، وأصدرت تقريرها بالتوصيات التى ‏يجب اتباعها فى إنزال وصيانة مثل هذه التماثيل التى تحمل طابعا تاريخيا وثراثيا. ‏

وأكدت أن جهاز التنسيق الحضارى كلف نحات متخصص من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، لإجراء ‏الترميمات المطلوبة، تحت إشراف قطاع الفنون، وفور الانتهاء من كل الأعمال، ستقوم لجنة فنية متخصصة، بتركيب ‏التمثال في مكانه الجديد بنفس الميدان. ‏

وقال المهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان إنه يتم تكثيف العمل لافتتاح نفق عرابي ليتم افتتاح نفق ‏عرابي خلال أيام، كما أننا حريصون على إضفاء لمسة جمالية حضارية تتناسب مع تاريخ محافظة الشرقية العريق‎.

نفق عرابي تم إنشاؤه على مسافة 350 مترا طوليا عبارة عن 100 متر دون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع ‏فاروق و150 مترا مغلقة أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 ‏متر وارتفاع 4 متر، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق ‏وجاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيدا لتشغيل النفق ودخوله الخدمة. ‎

يذكر أن الشرقية تحتفل بعيدها القومي فى التاسع من سبتمبر من كل عام إحياء لذكرى وقفة الزعيم الشرقاوي أحمد ‏عرابي ابنها البار من قرية هرية رزنة مركز الزقازيق ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضا مطالب ‏الأمة عام 1881م. ‏



أعمال نقل تمثال أحمد عرابى



النفق



تمثال عرابي



عملية انزال تمثال عرابي



نفق عرابي



نقل تمثال أحمد عرابى بالزقازيق



نقل تمثال أحمد عرابى من ميدان المحطة