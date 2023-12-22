"تعليم الغربية": إنهاء استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

الغربية مصطفى عادل

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى ستبدأ مطلع شهر يناير 2024.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماعا موسعا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، وموجهى عموم المديرية ومديري المرحل والنوعيات بالتعليم العام والفنى لمناقشة التعليمات وضوابط الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من شرح المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة وعمل المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، مضيفا أنه تم التأكيد على واضعى الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام –فنى) الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماماً عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدورى رقم (14) بتاريخ 9/4/2016 ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطى.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات، ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل – الآمن – التوجيه الفنى حسب المادة، مبينا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية.

وتابع أنه تم التنسيق مع الجهات الآمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن للطلاب، أثناء الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع جميع المتابعين و موجهين المراحل على المدارس أثناء الامتحانات لمتابعة سير الامتحانات ممكن ينطبق عليهم الشروط بحيث يكون هناك متابع داخل كل مدرسة وعدم تكرار المتابعين، مضيفا أنه تم التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول ورصد النتائج مع مراعاة السرية.