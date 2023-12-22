تظاهرات فى إيطاليا لدعم فلسطين تردد هتافات "إسرائيل إرهابية"

فاطمة شوقى

تظاهرت مجموعة من النشطاء المؤيدين لفلسطين، أمام قصر لوجيا الإيطالى، للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مرددين شعارات مثل "فلسطين الحرة"، و"إسرائيل دولة إرهابية".

وأشارت صحيفة "بريشيا" الإيطالية، إلى أن جمعية الصداقة الإيطالية الفلسطينية والمنظمات الآخرى قامت بتنظيم هذه المظاهرات فى مدينة بريشيا من أجل إظهار الدعم للفلسطنيين الذين يتعرضون للمزيد من المجازر والهجمات من قبل إسرائيل.

كانت أوروبا شهدت خلال الأسبوع الماضى مظاهرات لدعم فلسطين ، فقد خرج آلاف المتظاهرين الألمان والعرب في العاصمة برلين في مسيرة حاشدة طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الدعم الحكومي الألماني لتل أبيب، في حين شهدت مدن ألمانية مظاهرات مماثلة أبرزها ميونيخ، للمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية فى غزة وما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

كما خرجت مظاهرات أخرى في مدن فرانكفورت ودوسلدورف وشتوتجارت ومونستر في ألمانيا شارك فيها آلاف المتظاهرين المطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما احتج عدد من الناشطين الداعمين لفلسطين في محطة "سان لازار" بالعاصمة الفرنسية باريس، مطالبين بوقف الحرب على القطاع، ووقف ما سموه التواطؤ الفرنسي الإسرائيلي تجاه "الإبادة الجماعية" في غزة.