ترامب يعلق على حكم كولورادو بعدم أهليته لانتخابات 2024 ويصف بايدن بـ"ملتوي"

كتبت : نهال أبو السعود

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه "متمرد" بعد أن قال الرئيس جو بايدن أنه من الواضح أن ترامب كان يلعب دورا فى أحداث اقتحام الكونجرس 6 يناير 2021.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال، "أنا لست متمردا بسلام ووطنية" .. جو بايدن الملتوي هو المتمرد !!!"، وزعم ترامب أيضًا أن بايدن متمرد ويشكل تهديدًا للديمقراطية.

في حكم صدر يوم الثلاثاء، أكدت المحكمة العليا في كولورادو، بأغلبية 4-3، أن الرئيس الأمريكي السابق شارك في التمرد من خلال تأجيج مؤيديه بمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات وتوجيههم إلى مبنى الكابيتول في محاولة لمنع التصديق على فوز جو بايدن الامر الذي منعه من ولاية ثانية في البيت الأبيض شارك في التمرد بموجب التعديل الرابع عشر، واقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول بعنف في 6 يناير 2021، لمحاولة وقف التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020.

ومن جانبها قالت حملة ترامب إنها ستستأنف حكم كولورادو.

ورفض بايدن التعليق على قرار المحكمة أو ما إذا كان ينبغي عزل ترامب من الاقتراع. لكنه قال إنه من "الواضح" أن ترامب يدعم التمرد، وأضاف الرئيس الأمريكي الساعى لولاية ثانية في البيت الابيض: "سواء تم تطبيق التعديل الرابع عشر أم لا، فسوف نسمح للمحكمة باتخاذ هذا القرار .. لكنه بالتأكيد أيد التمرد. ليس هناك شك في ذلك".