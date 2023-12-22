بيكاسو قنا.. محمد يحترف البورتريه ويرسم على ورق البردى.. صور

قنا - صابر سعيد

لقبه أصدقاؤه والمحيطون به بـ"العالمى"، وذلك بعد مشاهدة لوحاته التى أعدها بدقة واحترافية، وانتشرت ما بين صفحات التواصل الاجتماعى والمسابقات المحلية داخل محافظة قنا وخارجها، فالشاب اعتاد على رسم أنواع مختلفة من اللوحات والخامات المتعددة التى أجادها منها الفحم والزيت، كما قام برسم عدد من المشاهير الذين يترددون على فنادق البحر الأحمر، وذلك لتواجده بالعمل هناك كرسام لأحد الفنادق، يرسم السائحين والزوار المصريين لتصبح رسوماته باقية ذكرى للزائرين.

ورغم دراسته فى كلية الدراسات الإسلامية إلا أنه اختار ذلك المجال وطوع موهبته منذ 8 سنوات وبدأها برسم البورتريه والمشاركة فى مسابقات خاصة بقصر ثقافة قوص المدينة التى يتبع لها، ثم شارك فى معارض أخرى وبدأ فى تطوير موهبته والرسم على الجدران، وكذلك الرسم على ورق البردى وخامات من جوال الأرز، حتى استمر فى تقديم أعمال تنافس كبار الفنانين فى مجال الرسم، ويمكث الشاب لساعات حتى ينتهى من عمل فنى واحد، كما أنه حول موهبته إلى باب رزق.



قال محمد صابر، خريج كلية دراسات إسلامية، إن بداية تطويع موهبته فى مجال الرسم كان منذ 8 سنوات، حيث كان محبًا للرسم فى عمر مبكر وهو فى مرحلة الدراسة الابتدائية والإعدادية وعند المرحلة الثانوية بدأ فى التطوير أكثر وأيضًا فى المرحلة الجامعية اكتسب خبرات أكثر فى ذلك المجال عن طريق الاستماع إلى الشرح عن طرق جديدة في الرسم وساعدته موهبته على ذلك، فلم يكتفى بالرسم على الورق فقط لكنه تعلم الرسم على جدران الحوائط وخامات أخرى مثل أجولة الأرز وورق البردى.

وأوضح صابر أن الخامات التي يستخدمها متنوعة منها الفحم والزيت ومادة الإكرليك وكذلك يمكنه الرسم بالأقلام الجاف لرسومات خاصة بالبورتريه، كما أن الأشكال المحببة إليه هو رسم أوجه الأشخاص من خلال البورتريه وأتيحت له الفرصة بشكل أكبر بعد التحاقه بالعمل في أحد الفنادق بمدينة الغردقة والعمل كرسام خاص بالفندق، يقوم برسم الزبائن المترددين عليه وكذلك الجداريات إذا طلب منه ذلك، لافتًا إلى أنه يعمل في مجال رسم الجداريات أيضًا والحوائط وحصل على العديد من الجوائز كما شارك في دورات لدول عربية.

وأشار محمد صابر إلى أن الرسم يحتاج إلى موهبة وكذلك الصبر حتى تخرج اللوحة بالشكل المطلوب والدقة أيضا التى تظهر تعابير الوجه فى البورتريه أو الأعمال على الحائط، ومن الشخصيات العامة التى قام برسمها الشيخ الشعراوي والفنان أحمد حلمي وغيرهما، كما أنه يرسم أشكال للحيوانات على ورق الجرائد القديم، ويتمنى محمد إقامة معرض دائم خاص به لعرض أعماله التى أنجهزها على مدار سنوات وأن يشارك فى معارض دولية.

أحمد حلمي



الشيخ أحمد الطيب



رسم على جوال الأرز



رسم للفنان محمد



رسومات محمد



من أعمال الشاب محمد