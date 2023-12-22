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"بيطرى كفر الشيخ": تحصين 212 ألف رأس ماشية و33 ألفا و700 طائر

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 09:40 م
"بيطرى كفر الشيخ": تحصين 212 ألف رأس ماشية و33 ألفا و700 طائر تحصين ماشية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم تحصين 212 ألف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إضافة لأعمال الترقيم، وندوات إرشادية للمربين بضرورة تحصين الماشية والتي بلغت 120 ندوة. 
 
وأضاف بشار، أنه جرى تحصين 28 ألفا و500 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، وفى إطار مكافحة مرض أنفلونزا الطيور تم تحصين 5 آلاف و200 طائر متنوع بلقاح أنفلونزا الطيور، كما تم تطهير سوق، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 80 عينة ما قبل البيع من 8 مزارع بإجمالى 40 ألفا و300 طائر، وتم منح 25 تصريح نقل للطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة.






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الحمى القلاعية

حمى الوادي المتصدع

مديرية الطب البيطري




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