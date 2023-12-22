برلمان أوكرانيا يوافق على تقنين الحشيش.. والسبب الحرب مع روسيا

فاطمة شوقى

صوت البرلمان الأوكراني لصالح تقنين الحشيش الطبي ، بعد أن تسببت الحرب مع روسيا في اضطراب ما بعد الصدمة لآلاف الأشخاص، ويعتقد الكثيرون أن هذا الاضطراب يمكن تخفيفه باستخدام الدواء، وفقا لصحيفة "النيوبو ايرالد" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت الموافقة على القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، ويسمح أيضًا باستخدام الحشيش للأغراض العلمية والصناعية، بأغلبية 248 صوتًا في برلمان كييف المؤلف من 401 مقعدًا. ولم يتم تقديم تفاصيل كاملة للتصويت على الفور، وكان تم اقتراح القانون من قبل رئيس الوزراء دينيس سميهال.

وأوضحت الصحيفة أن التشريع المحتمل للماريجوانا الطبية كان قيد المناقشة في أوكرانيا لفترة طويلة، وجادل العديد من الناس لصالح الفوائد التي يمكن أن يجلبها العلاج، في حين خشي آخرون أن يؤدي تقنين الماريجوانا الطبية إلى تدفق المخدرات إلى شوارع المدن الأوكرانية.

واكتسبت المناقشة زخما جديدا في أعقاب الحرب مع روسيا في 24 فبراير2022. فقد استخدمت قوات الكرملين مرارا وتكرارا صواريخ قوية لتفجير أهداف مدنية في جميع أنحاء البلاد، وكان لذلك عواقب مدمرة، ويعتقد أن الكثير من الناس يعانون من التوتر والقلق ولابد من التوصل لعلاج لهم.