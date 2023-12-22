اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انتظام حركة الملاحة البحرية فى ميناء الإسكندرية مع أول أيام نوة "الفيضة الصغرى"

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:44 م
انتظام حركة الملاحة البحرية فى ميناء الإسكندرية مع أول أيام نوة "الفيضة الصغرى" ميناء الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن ميناء الإسكندرية ، انتظام حركة الملاحة البحرية، و استمرار فتح ميناء الإسكندرية و الدخيلة اليوم ، فى أول أيام نوة" الفيضة الصغرى" ، حيث لم يصل ارتفاع الأمواج واضطراب البحر الى حد غلق الميناء ، و مازالت حركة السفن تسير بالشكل الطبيعى. 
 
و ضربت نوة الفيضة الصغرى ، محافظة الإسكندرية اليوم ، فى اول أيام فصل الشتاء رسميا الذى يبدأ اليوم ، وضربت النوة الإسكندرية بأمطار غزيرة يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 21 درجة فى العظمى و 13 درجة فى الصغرى ، مع ارتفاع الأمواج الى 3 أمتار حيث اختفت المساحة الرملية على الشواطئ بسبب فيض البحر.
 
وجاءت نوة الفيضة الصغرى بأجواء و ظواهر جوية شديدة ، لتكشر عن أنيابها ، و تعوض انكسار شدة نوة " قاسم الخريفية" التى انكسرت شدتها بسبب التغيرات المناخية . 
 
ووفق توقعات هيئة الارصاد الجوية ، متوقع اليوم أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا) تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل الى مضطرب ارتفاع الموج ( 3:2 متر البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (2.25:1.5 متر).
 
 
 
 






الاسكندرية

نوات الاسكندرية

نوة الفيضة الصغرى

نوة الفيضة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة