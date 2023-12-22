النيابة تستدعى الشهود فى اتهام شخص بسرقة السيارت بالتجمع

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، أنه تخصص في سرقة السيارات بمنطقة التجمع، بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنه يقوم بمراقبة صاحب السيارة والتأكد من ابتعاده عن موقع الحادث، ثم يقوم بتوصيل الأسلاك وسرقة السيارة والفرار بها.

المتهم أدلى أيضا باعترافات عن سرقاته التي يقوم ببيعها لشخص آخر، والتخلص منها على مبالغ مالية، مؤكدا أنه ينفذ سرقاته بعد مراقبة جيدة للموقع وصاحب السيارة، إلا أنه وبعد سرقة سيارة بالتجمع الخامس تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التلا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التلا يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهلا عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه..