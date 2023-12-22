المرور يغلق شارع فيصل جزئيا اليوم وغدا بسبب أعمال تطوير شبكات الكهرباء

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت إدارة المرور، عملية غلق جزئي بشارع الملك فيصل أمام محطة وقود توتال دون تعطيل للحركة المرورية بدءا من الساعه 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً يومي الجمعة والسبت لتدعيم شبكات الكهرباء ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتشرف إدارة المرور ، على أعمال قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء (جهد (66) لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية .

ويستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل بالاتجاهين تحديداً أمام محطة وقود توتال علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية . وذلك لمدة (يومان) إبتداءً من اليوم الجمعة وحتى صباح غدا السبت علي ان تكون الاعمال من الساعة 12 صباحاً حتي الساعة 5 صباحا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعي من كشافات إضاءة و الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم بالإضافة إلى أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .