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القاهرة الإخبارية: وصول 21 مصابا من غزة و250 مزدوجى الجنسية لمعبر رفح

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 04:59 م
القاهرة الإخبارية: وصول 21 مصابا من غزة و250 مزدوجى الجنسية لمعبر رفح معبر رفح
كتب محمد شعلان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بوصول 21 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر، ووصول 250 من حاملى الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

كما أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، وصول 96 شاحنة مساعدات تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح ووصول 6 شاحنات وقود.

وكان قد أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الجمعة، بعد ارجاءات سابقة متكررة، وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار حول الوضع في قطاع غزة.

وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية.







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