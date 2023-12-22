الدفاع الروسية: إسقاط مسيّرة أوكرانية في مقاطعة "بريانسك"

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علنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة "بريانسك" المجاورة لأوكرانيا.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم /الجمعة/: "تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ظهر اليوم ضد أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية باستخدام طائرة مسيّرة".

وأضاف البيان: "لقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية".

يُذكر أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه ليس على علم بالمقابلة الإعلامية التي اشتكى فيها المواطن الأمريكي بول ويلان، المدان والمسجون في روسيا بتهمة التجسس، من مضايقات ضباط الإصلاحيات ومحاولات الابتزاز ضده.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف قوله: "بصراحة، لا نعرف أي شيء عن ذلك، لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء في هذا الصدد"، مضيفا أنه "لم يكن يعلم بوجود مثل هذه المقابلة".

وكان قد تم اعتقال ضابط المخابرات الأمريكي السابق بول ويلان في موسكو في 28 ديسمبر 2018، أثناء حيازته محرك أقراص محمولا يحتوي على بيانات عن أفراد وحدة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وحكم عليه في النهاية بالسجن 16 عاما بتهم التجسس.