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البحوث الفلكية: اليوم بداية الانقلاب الشتوى وأقصر نهار فى السنة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 03:00 ص
البحوث الفلكية: اليوم بداية الانقلاب الشتوى وأقصر نهار فى السنة فصل الشتاء - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الانقلاب الشتوي يحدث اليوم الجمعة 22 ديسمبر  من كل عام، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.
 
وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.
 
وأضاف: "عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي، وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية".
 
وتابع: "أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار، لذلك فإن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علما بأن الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف".
 
وقال: "وبناء عليه تكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة، حيث يصل طول النهار حوالى 10 ساعات تقريبا، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا، كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن".






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