الأرصاد اليابانية تحذر من تساقط ثلوج كثيفة في وسط البلاد

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أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من تساقط ثلوج كثيفة في محافظتي "توياما" و"فوكوي" الواقعتين في وسط البلاد، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات مرورية هناك وفي مناطق أخرى.



وأضافت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - أن تساقط الثلوج يزداد كثافة خاصة في منطقة "هوكوريكو" ومحافظة "نييجاتا"، كما تشهد أجزاء من منطقة "توهوكو" على طول بحر اليابان أيضا أحوال جوية سيئة.. مشيرة إلى أن تساقط الثلوج ناجم عن كتلة هوائية باردة ومن الممكن أن تستمر هذه الأحوال الجوية في المناطق الواقعة على طول بحر اليابان حتى غدا السبت.



وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن تتدفق مجموعات من السحب الثلجية النشطة بشكل متقطع حيث من الممكن أن تؤدي إلى هطول أمطار أكثر غزارة على بعض المناطق بما في ذلك مناطق "هوكوريكو" و"كانساي" و"تشوجوكو".