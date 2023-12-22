افتتاح مسجدين جديدين بالبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح مسجدين جديدين بمركز دمنهور بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه وهي:-

- مسجد عبد الكريم عويس - نديبة على مساحة 105 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد الجنبيهي القبلي - المنشية الإبراهيمية على مساحة 300 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " نداءات القرآن الكريم للمؤمنين "

وأوضحت خطبة الجمعة أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بنداءات الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة، تحمل الخير للدنيا كلها، وان ما أحوجنا الي الإستجابة لنداءات القرآن الكريم للمؤمنين حتى نسعد في الدنيا والآخرة.