

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الجمعة، نقلا عن مقر الإغاثة من الزلازل بالمقاطعة، أن الزلزال أدى إلى إصابة 781 شخصا في قانسو حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم.



وتم إنشاء إجمالي 311 موقعا مؤقتا لإيواء السكان المتضررين في قانسو، حيث جرى نقل 112346 شخصا حتى ظهر اليوم.



وحتى الآن، خرج 499 شخصا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، في حين لا يزال 282 شخصا يرقدون في المستشفى، من بينهم 17 شخصا حالتهم حرجة و69 حالتهم خطيرة.



ويخضع جميع المرضى لاختبارات تشخيص وخطط علاجية محددة لكل فرد. واستأنفت الصيدليات عملها لضمان تخصيص الدواء. كما تم توزيع مئات الآلاف من صناديق الأدوية لعلاج مختلف الأمراض الشائعة.

وفي مقاطعة تشينغهاي، أسفر الزلزال عن مقتل 31 شخصا حتى يوم الخميس.



ووقع الزلزال في الساعة 11:59 مساء الاثنين بعمق بؤري بلغ 10 كيلومترات.



وفي السياق، خصصت الهيئة الوطنية الصينية للغابات والأراضي العشبية، مواد إغاثية لمقاطعتي قانسو وتشينغهاي عقب الزلزال شملت 1335 قطعة من مواد الوقاية من البرد ومعدات الاتصال، والتي وصلت جميعها إلى وجهاتها.